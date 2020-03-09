Propolisin önemi ve tüp bebek tedavisindeki en yeni yöntemler (Adım Adım Sağlık 8 Mart 2020)

İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.05’te NTV’de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Cahit Vural, konunun uzmanlarıyla konuşacak.
Propolisin sağlık açısından önemi ve tüp bebek tedavisinde kullanılan en yeni yöntemleri konuşmak üzere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Bekir Çakmak, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yaralı Adım Adım Sağlık’a konuk olacak. Adım Adım Sağlık, 23 Şubat Pazar 16.15’te NTV’de.

NTV 26.02.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:54

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