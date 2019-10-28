Prostat büyümesinde tedavi süreci ne zaman başlıyor? (eN Sağlıklı Sohbetler 27 Ekim 2019)

Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Doktor Talat Muratoğlu ile birlikte konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.

“İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri arasındaki farklar neler?”

“Prostat kanseri tedavisinde son yöntemler neler?”

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal ve Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile soruların yanıtları aranıyor.

En Sağlıklı Sohbetler, 27 Ekim Pazar 19.05’te NTV’de.