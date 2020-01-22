Putin, Rus siyasetinde ne yapmak istiyor? (Dünyanın Haberi 22 Ocak 2020)

Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin bir siyasi hale yaptı ve başbakanı değiştirdi. Dünya bunu konuşuyor. Peki, Putin ne amaçlıyor, ülkenin geleceğinde nasıl bir rejim planlıyor? İç savaş ve kıtlık gibi afetlerin odağındaki Sudan'da bu defa hayvanat bahçesindeki aslanlar krizi yaşanıyor. Dünyanın en pahalı ekmeğinin  yapıldığı fırın nerede? "Dünyanın Haberi" izleyiciyi oraya da götürüyor.

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