Putin, Rus siyasetinde ne yapmak istiyor? (Dünyanın Haberi 22 Ocak 2020)
Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin bir siyasi hale yaptı ve başbakanı değiştirdi. Dünya bunu konuşuyor. Peki, Putin ne amaçlıyor, ülkenin geleceğinde nasıl bir rejim planlıyor? İç savaş ve kıtlık gibi afetlerin odağındaki Sudan'da bu defa hayvanat bahçesindeki aslanlar krizi yaşanıyor. Dünyanın en pahalı ekmeğinin yapıldığı fırın nerede? "Dünyanın Haberi" izleyiciyi oraya da götürüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.