Refik Halit Karay’ın hayatı, edebi kişiliği ve klasik eserleri (Hayat Bir Sanat 23 Kasım 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde sohbetin ana kahramanı Refik Halit Karay. Mehmet Barlas ile Selim İleri edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Refik Halit Karay’ın hayatı, edebi kişiliği ve klasik eserleri üzerine derin bir sohbete imza atıyorlar. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun yeni adresi “Hayat Bir Sanat” her Cumartesi 12.15’te, tekrarıyla her Pazar 01.15’te NTV’de.
NTV 23.11.2019 - 10:23| Son Güncelleme : 23.11.2019 - 12:46
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