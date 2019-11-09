Reşat Nuri Güntekin ve "Çalıkuşu" (Hayat Bir Sanat 9 Kasım 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın ilk bölümünde sohbetin ana kahramanı, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının usta yazarı Reşat Nuri Güntekin. Mehmet Barlas ve Selim İleri, Reşat Nuri Güntekin'in hayatı, edebi kişiliği ve klasik eserleri üzerine derin bir sohbete imza atıyor. İkili; Güntekin'den Dostoyevksi'ye, Stefan Zweig'a uzanan bu özel sohbeti, bir müzik eseri ile sonlandırıyor. "Hayat Bir Sanat" 9 Kasım Cumartesi 12.15'te NTV'de başlıyor.
NTV 09.11.2019 - 13:49| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:23
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