"Riskler geride kalmadı" (Geri Sayım 20 Mart 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Spınn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül'dü. Piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Şengül, "Riskler geride kaldı demek için henüz erken" ifadelerini kullandı.

NTV 20.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 14:22

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