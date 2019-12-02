Riskli gebeliğe yol açan sebepler neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 1 Aralık 2019)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Doktor Talat Muratoğlu ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor. Riskli gebeliğe yol açan sebepler neler? Riski önlemek için neler yapmalı? Kadın hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman merak edilenleri yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 1 Aralık Pazar 19.10'da NTV'de.
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