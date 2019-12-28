"Robot Pinokyo" oyununun ekibi NTV'de (Gece Gündüz 27 Aralık 2019)
İş Sanat'ın yeni çocuk oyunu Robot Pinokyo, 12 Ocak Pazar günü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin bütün dünyada tanınan kahramanı Pinokyo, bu kez "robot çocuk" olarak tiyatro sahnesine taşınıyor. Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun dramaturgisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Tandoğan, Altınöz ve Pamir 27 Aralık Cuma 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlıyor.
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