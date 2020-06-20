Rusya'nın Ankara Büyükelçisi NTV'de... (Hafta Biterken 19 Haziran 2020)

Rusya ile Libya ateşkesi müzakeresi... Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Hafta Biterken'e konuştu. Kuzey Irak'a son yılların en kapsamlı harekatı... Neden salgın bitmiş gibi davranıyoruz? 21 Haziran'da gerçekleşen halkalı güneş tutulması nasıl bir gökyüzü olayı? Tüm bu başlıkların detayların Hafta Biterken'de...

NTV 20.06.2020 - 17:02 | Son Güncelleme : 20.06.2020 - 17:23

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