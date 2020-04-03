Sabahattin Ali'yi kızı anlattı (Gece Gündüz 2 Nisan 2020)

Türk edebiyatının efsane ismi Sabahattin Ali ölümünün 72. yıldönümünde anılıyor. 41 yıllık ömründe onlarca şaheser sığdıran Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanı yıllar içinde fenomene dönüştü. Gece Gündüz'ün bu bölümünde Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali babasını anlattı. Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz NTV'de her gün saat 17.30'da...

NTV 03.04.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 12:45

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