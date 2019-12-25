Saffet Emre Tonguç, yeni kitabıyla NTV'de (Gece Gündüz 24 Aralık 2019)
Seyahat Yazarı ve Rehber Saffet Emre Tonguç, yeni kitabıyla NTV'de. NTV'de "Ayrıcalıklı Rotalar" programıyla birçok ödül alan, dünyanın hemen her noktasını görmesine rağmen bir İstanbul sevdalısı olan Saffet Emre Tonguç, yeni kitabı "Kanatlarımda İstanbul"u okuyucuyla buluşturdu. Tonguç, kitaba dair tüm detayları 24 Aralık Salı 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
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