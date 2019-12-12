Sağlıklı beslenme için organik ürün şart mı? (Çarşı-Pazar Ekonomi)
Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Berfu Güven bu hafta Çarşı Pazar’da; “Organik nedir?”, Neden daha pahalı?” sorularına yanıt arıyor... Daha sağlıklı ve iyi olma hali, bunun için para harcamak dünyada öne çıkan bir trend. İşte bu çerçevede bugünlerde en çok duyduğumuz şey “organik”… Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla Çarşamba 21.15’te NTV’de.
NTV 12.12.2019 - 09:33| Son Güncelleme : 12.12.2019 - 10:55
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