Sağlıklı kilo vermenin yolları neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 29 Aralık 2019)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor. "Mide sağlığını korumak için nelere dikkat etmeli?", "Sağlıklı kilo vermenin yolları neler?" Gastroenteroloji-Endoskopi Uzmanı Doç. Dr. Gürhan Şişman ve Beslenme Uzmanı Diyetisyen Mehtap Yakut merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 29 Aralık Pazar 19.10'da NTV'de.
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