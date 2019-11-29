Sağlıkta moda olur mu? (Günlerin Getirdiği 28 Kasım 2019)
Televizyon, gazete, radyo, haber portalları, sosyal medya derken gündemin içinde kaybolmak işten değil! Simge Fıstıkoğlu, günlerin getirdiklerini konuklarıyla konuşuyor. Günlerin Getirdiği'nde bu hafta konu, sağlık. Simge Fıstıkoğlu, konukları Oytun Erbaş, Jan Klod Kayuka ve Yasemin Meriç Kazdal ile sağlıkta doğru bilinen yanlışları, sağlıklı beslenme ve diyet takıntısını, takviye edici gıdaların nasıl kullanılması gerektiğini ve aşı ile ilgili yanlış bilinenleri masaya yatırıyor. Günlerin Getirdiği, her Perşembe 21.00'de NTV'de...
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