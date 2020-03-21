Salgın karşısında kimler risk altında? (Yaşasın Hayat 21 Mart 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündemini küresel salgın Coronavirüs belirliyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Virüsten korunmak için sosyal izolasyon neden önemli? Salgın karşısında kimler risk altında? Coronavirüs ve beslenme ile ilgili en sağlıklı haberler neler? Bağışıklığı artıran en etkili formüller hangileri?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ‘Yaşasın Hayat’ her Cumartesi 19.15’te, her Pazar 12.15’te NTV’de.
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NTV 21.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 19:49
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