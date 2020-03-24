Salgın neleri değiştirecek? (Pasaport 23 Mart 2020)
Uzun süredir böylesi bir salgın yaşanmamıştı. Kimileri bunun bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Belki de bu dönemi “Korona virüs öncesi” ve “korona virüs sonrası” olarak adlandıracağız... Peki, küresel salgın sonrası dünya eskisi gibi olacak mı? Mete Çubukçu ile Pasaport salgın sonrası dünyada ekonomiden siyasete, eğitimden insan ilişkilerine kadar nelerin değişebileceğini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 23 Mart Pazartesi 21.00’de NTV’de.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.03.2020 - 19:00| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 07:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.