Salgın sonrası ekonomik tedbirler (Geri Sayım 29 Nisan 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu TÜrk Elektronik Para Ekonomisti Semra Demircioğlu'ydu. Demircioğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, salgın sonrası alınacak ekonomik tedbirleri, döviz ve altındaki son durumu değerlendiriyor.

NTV 29.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 11:24

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