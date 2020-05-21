Salgınla mücadele destekleri (Geri Sayım 21 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman'dı. Sağman, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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NTV 21.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 11:24
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