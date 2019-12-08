Sebze suları neden faydalı? (Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 7 Aralık 2019)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Sebze suları hakkında her şey”. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Sebze suları neden faydalı?”, “Sebze sularından nasıl faydalanmalı?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
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