''Sefirin Kızı'' dünya listesinde (Gece Gündüz 10 Ocak 2020)

Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Gülay Afşar’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.

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