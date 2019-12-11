Şehir Üniversitesi tartışması (Siyasi İşler 10 Aralık 2019)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Ali Çarkoğlu ile Şehir Üniversitesi tartışmasını, siyasette yeni parti tartışmasını ve Libya'ya Türk askeri gidecek mi? sorusunu masaya yatırıyor.
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