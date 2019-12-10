Seri üretime geçilen ilk uçan otomobil tanıtıldı (Tekno Hayat 10 Aralık 2019)
Dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan otomobili Amerika'nın Miami kentinde tanıtıldı. PAL-V isimli aracı öne çıkan özelliği ise hem karada hem de havada seyahat edebilmesi. Ön siparişe açılan modelin fiyatı 599 bin dolar olarak belirlendi. İlk teslimatın ise 2021 yılında yapılması bekleniyor.
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