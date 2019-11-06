Serkan Çağrı, Klarnet Festivali'nin 8. yılını Gece Gündüz'de anlatıyor (5 Kasım 2019)
Serkan Çağrı, Klarnet Festivali'nin 8. yılını Gece Gündüz'de anlatıyor. Uluslararası Klarnet Festivali bu yıl ilk kez Ankaralı müzikseverlerle de buluşuyor. 12 Kasım'da başlayacak festivalin programını ve konuklarını festival direktörü, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak. Gece Gündüz, 5 Kasım Salı 17.30'da NTV’de.
NTV 06.11.2019 - 09:21| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:33
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