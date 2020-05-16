Sertab Erener NTV'de (Gece Gündüz 15 Mayıs 2020)

Sertab Erener 4 yıl ardan sonra yeni albümünü çıkarıyor. 'Ben Yaşarım' adlı albüm 12 Haziran'da yayınlancak. Evinden canlı bağlantıyla NTV'ye konuk olan Sertab Erener, yeni albümün serüvenini Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlattı.
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NTV 16.05.2020 - 10:06| Son Güncelleme : 16.05.2020 - 10:24
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