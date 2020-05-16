Sertab Erener NTV'de (Gece Gündüz 15 Mayıs 2020)

Sertab Erener 4 yıl ardan sonra yeni albümünü çıkarıyor. 'Ben Yaşarım' adlı albüm 12 Haziran'da yayınlancak. Evinden canlı bağlantıyla NTV'ye konuk olan Sertab Erener, yeni albümün serüvenini Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlattı.

NTV 16.05.2020 - 10:06 | Son Güncelleme : 16.05.2020 - 10:24

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