Sertab Erener'den yeni albüm (Gece Gündüz 17 Haziran 2020)

2019'da sinema ve tiyatrolardaki seyirci sayısı, Emmy; Jimmy Kimmel'a emanet, "Irresistible"'dan fragman, "Rüzgar Gibi Geçti" dönüyor, fatih Sultan Mehmet tablosu satışa çıkıyor, Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı, Sertab Erener'den yeni albüm... Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.

NTV 18.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:04

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