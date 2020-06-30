Sibirya'da termometreler 38 derece (Dünyanın Haberi 30 Haziran 2020)
Sibirya'da adeta cehennemi nitelik kazanan aşırı sıcaklar, Çin'de Coronavirüs'e benzeyen dolu taneleri, maske takmadığımız takdirde çevremize nasıl zarar vereceğimiz ve pandemi/küresel salgınla ilgili son haberler... Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 30.06.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 17:30
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