Sigarada ÖTV artışı (Geri Sayım 13 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin'di. Sezgin, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, sigaradaki ÖTV artışını, geçici vergiye getirilen süre uzatımını, ABD'de yeni teşvik paketini, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
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NTV 13.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 11:43
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