Sinema yazarı Esin Küçüktepepınar Gece Gündüz'de (19 Kasım 2019)

Sinemanın gündemi Gece Gündüz'de masaya yatırılıyor. Sinemanın gündeminde neler oluyor? "Recep İvedik 6"nın gişesi ne durumda? Cem Yılmaz'ın filmi kaçıncı sırada? Hafta sonu hangi filmlere gitmeli? Gülay Afşar soruyor, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar yanıtlıyor. Gece Gündüz, 19 Kasım Salı 17.30'da NTV'de.

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