Sivas'tan Braga'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 15 Aralık 2019)
Avrupa’dan Anadolu’ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye’nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa’dan Anadolu’ya her Pazar 09.15’te NTV’de.<br />Ömer Vatanartıran’ın sunduğu programın yeni bölümünde; Aşık Veysel’in şehri Sivas ve Portekiz’in kadim kentlerinden Braga var. Önce Sivas’taki AB Bilgi Merkezi’nin etkinliklerini öğrenen Ömer Vatanartıran, ardından AB’nin desteğiyle açılan Sivrialan’daki Aşık Veysel Müzesi’ni geziyor. Sivas’ın meşhur kangalını ve okçuluğunu da yerinde göre Vatanartıran, “Aşık atışması”na da tanıklık ediyor. Ardından, rotasını Erasmus+ öğrencileriyle buluşmak için Braga’ya çevirerek hem staj programlarının koşullarını öğreniyor hem de Portekiz’in meşhur fado müziğini yerinde dinliyor. Avrupa’dan Anadolu’ya, 15 Aralık Pazar 09.15’te NTV’de.
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