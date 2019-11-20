Siyasette EYT tartışması (Siyasi İşler 12 Kasım 2019)
Siyasi İşler’de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Mustafa Balbay ile EYT'liler için çözüm var mı?, siyasette emekli maaşı üzerinden yapılan tartışmalar, HDP'li başkanların görevden alınması ve HDP'de yaşanan "Sine-i millet" tartışmaları ile Erdoğan-Trump görüşmesinin yankıları ele alınıyor.
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