Sporun Not Defteri 13 Mart 2020

Günün tüm spor gelişmeleri NTV'de... Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey... Tuğba Dural ile Sporun Not Defteri, hafta içi her gün saat 19.15'te NTV'de.
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NTV 14.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 09:39
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