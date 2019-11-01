Sporun Not Defteri 31 Ekim 2019

Günün tüm spor gelişmeleri NTV'de... Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey... Tuğba Dural ile Sporun Not Defteri, hafta içi her gün saat 19.15'te NTV'de.

NTV 01.11.2019 - 11:14

Günün tüm spor gelişmeleri NTV'de... Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey... Tuğba Dural ile Sporun Not Defteri, hafta içi her gün saat 19.15'te NTV'de.

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