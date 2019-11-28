Süt ekonomisine bakış (Çarşı-Pazar Ekonomi 27 Kasım 2019)
Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Berfu Güven bu hafta Çarşı Pazar’da süte, sütün peynire ve yoğurda dönüşen hikayesine ve süt ekonomisine yakından bakıyor… Aysun Sökmen sütü, İlhan Koçulu peyniri ve Yekta Eriş ise yoğurdu anlatıyor. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 27 Kasım Çarşamba 21.15’te NTV’de.
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