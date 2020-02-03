Süt ve süt ürünleri tüketiminin sağlık açısından önemi nedir? (eN Sağlıklı Sohbetler 2 Şubat 2020)

Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. "Süt ve süt ürünleri tüketiminin sağlık açısından önemi nedir?", "Probiyotik bakterilerin sağladığı faydalar neler?" İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Alagözlü merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 26 Ocak Pazar 19.10’da NTV’de.

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