"Tam altın 2 bin TL'yi görebilir" (Geri Sayım 6 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin'di. Ons altında bin 600 Dolar'ın görülebileceğini belirten Alkin, "Tam altında 2 bin, yarım altında bin liranın üzerini görme ihtimalimiz var" diye konuştu.
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