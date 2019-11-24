Tansiyon takibi neden önemli?... Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 23 Kasım 2019
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Tansiyon ölçmenin püf noktaları.” Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Tansiyon takibi neden önemli?”, “Doğru bir kan basıncı ölçümü nasıl yapılır?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 22.11.2019 - 15:10| Son Güncelleme : 24.11.2019 - 09:07
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