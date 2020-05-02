Tarantino'nun favori filmleri (Gece Gündüz 1 Mayıs 2020)
Evde vakit geçirmenin en keyifli yanı da hiç kuşkusuz film izlemek. "Rezervuar Köpekleri", "Ucuz Roman" gibi kült filmlerin yanı sıra geçen yıl çok ses getiren "Bir Zamanlar Hollywood'da"nın yönetmeni Quentin Tarantino, karantina günlerini eğlenceli hale getirecek 12 favori filmini açıkladı...
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NTV 02.05.2020 - 12:34| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 12:45
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