Tarih Avcıları 1. Bölüm (Afrodisias Antik Kenti)
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 1. bölümünde Afrodisias Antik Kenti'nden kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye geri dönüşü anlatıldı. Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
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