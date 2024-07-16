Tarih Avcıları 3. Bölüm
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 3. bölümündeTarihin en büyük kaçak kazılarından birine sahne olan Troya, asla vatan topraklarına geri gelemeyeceği düşünülen Herakles heykeli ve 95 yılda ülkeye dönen Boğazköy sfenksinin hikayesi anlatıldı.
Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
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