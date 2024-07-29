Tarih Avcıları 4. Bölüm
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 4. bölümünde tarihi eserlerin nasıl kaçırıldığı ve profesyonel ekipler sayesinde nasıl ülkelerine geri döndürüldükleri anlatılıyor.
Turkish Cargo'nun katkılarıyla Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
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