Tarih Avcıları 5. Bölüm
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 5. bölümünde arkeolojinin öneminden yola çıkarak Kybele heykeli, tunç boğa arabası ve Orfeus mozaiğinin geri dönüş hikayesi anlatılıyor.
Turkish Cargo'nun katkılarıyla Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
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