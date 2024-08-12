Tarih Avcıları 6. Bölüm
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 6. bölümünde hikayesiyle filmlere konu olacak kanatlı denizatı broşu, Zeugma Antik Kenti kökenli Satornilla Steli ve uluslararası polis operasyonları var.
Turkish Cargo'nun katkılarıyla Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
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