Tarih Avcıları 7. Bölüm
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 7. bölümünde Burdur yakınlarındaki Boubon Antik Kenti’nde yaşanan talan ve ABD ile yapılan iş birliği sayesinde gruplar halinde getirilen kültür varlıklarının hikayesi, tanıkların anlatımıyla ekrana geldi.
Turkish Cargo'nun katkılarıyla Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
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