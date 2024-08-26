Tarih Avcıları 8. Bölüm
Anadolu’dan kaçırılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış kültür varlıkları birer birer yuvalarına geri dönüyor. Türkiye, dosyalar, deliller, akademik yazışmalar ve davalarla her alanda mücadele vererek kaçırılmış kültür varlıklarının peşinde. Tarih Avcıları'nın 8. bölümünde eni eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek ve toplumda bilinç oluşturmak amacıyla yapılan farkındalık çalışmaları, kaçak kazı ve definecilik suçlarına verilen cezalar, gönüllülük esasıyla topraklarına geri dönen gaga ağızlı testi, Erzurum keçi figürini ve Efes Antik Kenti kökenli eserler ele alındı.
Turkish Cargo'nun katkılarıyla Tarih Avcıları her cuma 21.00'de NTV'de.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat