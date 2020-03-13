Tarih boyunca küresel salgınlar (Dünyanın Haberi 13 Mart 2020)
Dünya Sağlık Örgütü yeni tip "Coronavirüs’ü" pandemi olarak nitelendirdi. Böylece Covid-19’un dünya genelinde geniş ölçekte etkili olduğu resmiyet kazandı. İnsanlığın karşılaştığı ilk "pandemi" Coronavirüs salgını değil. Ve muhtemelen son da olmayacak. Dünya Sağlık Örgütü daha önce AIDS dahil birçok hastalığı pandemi olarak ilan etmişti. Peki tarih boyunca insanlığı etkilediği bilinen pandemiler hangileri?
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NTV 13.03.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:31
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