Tekno atıklar eğitime dönüşüyor... (Ortak Gelecek 2 Aralık 2019)

Sayısını bilemediğimiz kadar çok elektronik cihaz, atıl olarak evlerde ve işyerlerinde bekliyor. Bilgisayar, tablet, telefon gibi bu cihazlar, hem ekonomiye kazandırılacak, hem de çok faydalı bir amaca hizmet edecek. “Tekno atıkları eğitime dönüştür” kampanyasıyla, cihazların geri dönüşümü yapılarak, çocukların eğitimi için kullanılacak. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Meltem Bağdatlı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı projenin detaylarını anlattı.

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