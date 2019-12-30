Teknolojide son 10 yılın özeti... Tekno Hayat 30 Aralık 2019

Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay, dijital dünyada son 10 yılda yaşanan gelişmeleri Tekno Hayat'ta anlattı. İşte ''Dün olmuştu sanki'' dedirten ya da ''50 yıl olmuş gibi geliyor'' diye düşündüren o gelişmeler...

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