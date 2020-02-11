"Temettü veren hisseler tercih edilmeli" (Geri Sayım 11 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, borsa yatırımında, temettü veren ve temettü verimi yüksek olan hisselerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
NTV 11.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 11:25
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