"Ticaret savaşı riski bitmedi" (Geri Sayım 16 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Finansal Danışman Recep Atakan'dı. ABD ile Çin'in imzaladığı birinci etap ticaret anlaşması için "Risk bitti diyemeyiz" görüşünü paylaşan Atakan, "Bir sonraki seneyi, yani ikinci fazı beklememiz gerek" dedi.

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