Ticaret savaşı virüs savaşına dönüşür mü? (Geri Sayım 4 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu istanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın ve Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dı. Alçın ve Doğan, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Nisan ayı enflasyon beklentisini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
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NTV 04.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 10:59
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